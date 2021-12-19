«Нужно перерастать эти моменты»: Боня высказалась о своем 15-летнем конфликте с Бородиной

Модель считает, что телеведущей давно пора было отпустить свои обиды.

В новом интервью у звезды «Дома-2» Виктории Бони спросили, откуда тянется ее долгий конфликт с ведущей проекта Ксенией Бородиной.

42-летняя модель отметила, что лично у нее нет конфликта с телеведущей. Но много лет назад в «Доме-2» она действительно укоряла Бородину за то, что та приходит на съемки в невменяемом состоянии после ночных гулянок.

«Но ты представляешь, что это было 15 лет назад? То есть, если я сказала это при каких-то людях, и этого нигде не было (в эфире – Прим. авт.), держать в себе 15 лет обиду – ну, мне кажется, нужно перерастать эти моменты», — сказала Боня в интервью Лауре Джугелии.

Журналистка предложила звезде просто позвонить Бородиной и объясниться с ней. Виктория искренне удивилась, зачем ей нужно это делать.

«У меня есть, чем заняться. У меня нет негатива ни к кому. Я настолько все принимаю в этой жизни и очень локально на все реагирую. То есть, я посмотрела, я сделала вывод, я пошла дальше. Я считаю, что это вообще золотое правило – когда человек может любую негативную ситуацию пережить в моменте, не более 20 минут своей жизни и дальше идти, он не теряет энергию», — высказалась Виктория.

Боня отметила, что ей было бы интересно, если бы оппонент подошел и высказал свое отношение в глаза. А какие-то подколы и оскорбления в «сториз», как в случае нападок на нее со стороны Самбурской и Бородиной, Виктория не считает признаком большого ума.

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