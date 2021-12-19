Хозяйка Медной горы: беременная Алена Рапунцель подчеркнула объемный живот в мерцающем платье малахитового цвета

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель находится уже на тридцатой неделе беременности.

Но приличный срок ожидания малыша для Алены вовсе не повод, чтобы отказывать себе в удовольствии покрасоваться на публике.

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Будущая дважды мама вовсю готовится к новогодней вечеринке. Алена Рапунцель вместе с мамой Татьяной Владимировной Григорьевской отправилась в салон платьев, чтобы выбрать для себя и родительницы наряды для праздника.

Через какое-то время Алена Рапунцель показала, в чем же она будет блистать на Новый год. Алена предстала в переливающемся платье оттенка малахита, подол которого красиво ниспадает на пол. В этом наряде будущая мама стала напоминать хозяйку Медной горы. Алена Рапунцель при этом подчеркнула заметно округлившийся живот.

«Как вам цвет? Если я пойду на новогодний вечер в таком платье? Оно еле на меня налезло. Но мама говорит, что мне красиво», — сказала Алена Рапунцель.

Для Татьяны Владимировны были выбрано тоже мерцающее платье, но более закрытое и приглушенного оттенка – пудрового.

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