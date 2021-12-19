«Самое главное – не пустозвон»: Вика Боня нашла мужчину, который может стать ее вторым мужем

Популярный блогер и телезвезда Виктория Боня дала интервью Лауре Джугелия, в ходе которого рассказала о своей личной жизни.

Во время беседы Джугелия предположила, что в обозримом будущем Боня может выйти замуж за русского человека и вернуться жить на родину. Виктория в ответ категорически заявила, что за замуж за соотечественника не собирается.

Звезда поделилась, что она уже встретила своего нового возлюбленного, и он живет не в России. Причем это серьезный роман, который может продолжиться в формате семьи и рождения детей.

«Женщины России, расслабьтесь! Я не собираюсь… Очень многие во мне видят конкуренцию, не знаю, почему. А у меня никогда даже не было мысли о том, что я буду жить в России, и мой муж будет русским, — высказалась Боня на YouTube-канале Fametime TV. — Может быть, пусть он будет русским, но тогда таким, который не живет в России. У меня же есть дочь, я не могу ее привезти в Россию. Я не могу забрать ее из среды, в которой она растет, понимаешь?»

42-летняя модель поделилась, что знает своего нового кавалера уже много лет. Он тоже хочет семью и детей.

«Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я поняла, посмотрела… Повстречала еще каких-то теннисистов, футболистов непонятных… А потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: «А как ты? Ты замуж не вышла?» Он всегда интересовался. И так как мы были на большой дистанции друг от друга, я думала, он по-дружески переживает».

«И тут после очередного «теннисиста», недомужчины, он звонит мне в очередной раз и говорит: «Ну почему ты еще не замужем?» Я говорю: «Ты знаешь, я очень выборочно отношусь к тому мужчине, который будет рядом со мной, который будет проводить со мной остаток моей жизни». Потому что для меня мужчина выбирается именно на такую дистанцию. Это должен быть надежный человек, которому можно доверять, и самое главное – не пустозвон».

Виктория пожаловалась своему бывшему, что не может найти настоящего мужчину, на которого могла бы опереться, и вдруг поняла, что это как раз может быть он. В ответ иностранец расцвел и спросил у модели, сможет ли она еще родить.

Боня не стала раскрывать личности этого мужчины. Отметила только, что он ее ровесник и так же, как и она, хочет еще двоих детей. Но чтобы телезвезда окончательно захотела с ним что-то построить, паре нужно увидеться, так как они долго были разбросаны по разным концам земного шара.

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