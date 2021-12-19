«Мама Алла выбирала?»: сын Галкина и Пугачевой вышел на прогулку в модном пуховике цвета ультрамарин и шапке ушанке

Видео, запечатлевшим настоящие зимние забавы, поделился в микроблоге популярный телеведущий и пародист Максим Галкин.
В кадре он вместе с сыном Гарри Галкиным несется с горки. Сначала звездный отец и его наследник облюбовали довольно пологий склон, а затем решили замахнуться и одолеть и спуск покруче.
На это видео одной из первых отреагировала Юлия Проскурякова. Она поинтересовалась у Максима Галкина, не было ли им с Гарри страшно. Шоумен ответил, что нет.
Для прогулки по заснеженным окрестностям замка отец и сын стильно утеплились. Максим Галкин облачился в зеленый пуховик и шапочку бини, надев поверх нее капюшон.
У Гарри пуховик модного ультрамаринового оттенка еще и с зеркальными нашивками, в которых отражается роскошный подмосковный зимний лес. На голове у Гарри шапка ушанка. «Ушки» опущены и завязаны – так теплее.
В Сети предположили, что руку к образу Гарри Галкина приложила его мама Алла Пугачева. Только она могла так красиво и тепло нарядить сына.
«Мама Алла выбирала и наряжала», «Это мамочка позаботилась, чтобы Гарри было тепло и чтобы ушки не застудил», — высказались подписчики.
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