«Мама Алла выбирала?»: сын Галкина и Пугачевой вышел на прогулку в модном пуховике цвета ультрамарин и шапке ушанке

Гарри Галкин вместе со звездным отцом прокатился с горки в засыпанных снегом окрестностях замка деревни Грязь.

Видео, запечатлевшим настоящие зимние забавы, поделился в микроблоге популярный телеведущий и пародист Максим Галкин.

В кадре он вместе с сыном Гарри Галкиным несется с горки. Сначала звездный отец и его наследник облюбовали довольно пологий склон, а затем решили замахнуться и одолеть и спуск покруче.

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На это видео одной из первых отреагировала Юлия Проскурякова. Она поинтересовалась у Максима Галкина, не было ли им с Гарри страшно. Шоумен ответил, что нет.

Для прогулки по заснеженным окрестностям замка отец и сын стильно утеплились. Максим Галкин облачился в зеленый пуховик и шапочку бини, надев поверх нее капюшон.

У Гарри пуховик модного ультрамаринового оттенка еще и с зеркальными нашивками, в которых отражается роскошный подмосковный зимний лес. На голове у Гарри шапка ушанка. «Ушки» опущены и завязаны – так теплее.

В Сети предположили, что руку к образу Гарри Галкина приложила его мама Алла Пугачева. Только она могла так красиво и тепло нарядить сына.

«Мама Алла выбирала и наряжала», «Это мамочка позаботилась, чтобы Гарри было тепло и чтобы ушки не застудил», — высказались подписчики.

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