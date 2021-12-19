Папа в тренде: Максим Галкин в пуховике модного оттенка весенней травы и шапочке бини скатился с горки с сыном Гарри

Телеведущий Максим Галкин и его наследник порезвились в заснеженных окрестностях замка в деревне Грязь.

Популярный телеведущий Максим Галкин обожает проводить время со своими детьми, близнецами Гарри и Лизой.

В это воскресенье звездный отец отправился на зимнюю прогулку по окрестностям заснеженного замка в деревне Грязь. Компанию Максиму Галкину составил сын Гарри.

больше по теме Зимние забавы: Максим Галкин с сыном Гарри покатались на санках в окрестностях замка после сильного снегопада Телеведущий Максим Галкин весело проводит время с наследником Гарри.

С собой отец и сын взяли санки. В столь снежную зиму, которая сейчас воцарилась в Подмосковье, без них не обойтись.

«Сани, приготовленные летом», — подписал кадр в микроблоге Максим Галкин.

Телеведущий поделился видео, на котором запечатлел фрагмент зимней прогулки с сыном. Они с Гарри весело несутся с горки, хохоча и причитая от страха одновременно.

На прогулку по деревне Грязь Максим Галкин стильно утеплился. Он облачился в трендовый пуховик модного оттенка свежей весенней травы и шапочку бини, а чтобы было еще теплее, надел поверх капюшон.

Подписчики Максима Галкина восхитились кадрами и тем, как весело он проводит время с сыном, как непринужденно и весело общаются отец и его наследник.

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