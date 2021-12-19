Папа в тренде: Максим Галкин в пуховике модного оттенка весенней травы и шапочке бини скатился с горки с сыном Гарри

Популярный телеведущий Максим Галкин обожает проводить время со своими детьми, близнецами Гарри и Лизой.
В это воскресенье звездный отец отправился на зимнюю прогулку по окрестностям заснеженного замка в деревне Грязь. Компанию Максиму Галкину составил сын Гарри.
С собой отец и сын взяли санки. В столь снежную зиму, которая сейчас воцарилась в Подмосковье, без них не обойтись.
«Сани, приготовленные летом», — подписал кадр в микроблоге Максим Галкин.
Телеведущий поделился видео, на котором запечатлел фрагмент зимней прогулки с сыном. Они с Гарри весело несутся с горки, хохоча и причитая от страха одновременно.
На прогулку по деревне Грязь Максим Галкин стильно утеплился. Он облачился в трендовый пуховик модного оттенка свежей весенней травы и шапочку бини, а чтобы было еще теплее, надел поверх капюшон.
Подписчики Максима Галкина восхитились кадрами и тем, как весело он проводит время с сыном, как непринужденно и весело общаются отец и его наследник.
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