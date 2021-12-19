Звездная встреча: Смехова в лавандовом платье из тюля кокетливо запечатлелась с Харатьяном

Алика Смехова приняла участие в вечере памяти Олега Анофриева, который организовал режиссер Сергей Новожилов. Были рады почтить память, а также исполнить песни артиста Дмитрий Харатьян и Дмитрий Певцов.

Звезда пришла на концерт в лавандовом тюлевом платье с пышной юбкой в рюшах. Талию актриса подчеркнула кожаным ремнем в тон принту наряда. Она запечатлелась в кулуарах с артистами.

«Два Димы, два народных артиста. Под руководством нашего дорогого Серея Новожилова провели вчера концерт, вспоминали творчество Олега Анофриева. На сцене звучали песни из его репертуара. Лично я исполнила две любимые с детства песенки из мультфильма «Бременские музыканты» — песенку короля и Трубодурочки и песенку разбойников», — написала в личном блоге Алика Смехова.

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