«Моя жизнь… моя бесконечность!»: 48-летний Авербух обнял молодую жену, одарив ее нежным признанием в любви

Хореограф дал понять, что не представляет своего существования без той, что стала ему самым близким человеком.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова то и дело демонстрируют идиллию на публике. Актриса из ситкома «Папины дочки» в своем микроблоге поделилась свежим фото с мужем-именинником, поздравив его с днем рождения. Еще 18 декабря Илья Авербух принимал поздравления от коллег и друзей. Ему исполнилось 48 лет.

Хореограф на фото прижал к себе молодую жену, одарив ее нежным признанием в любви. Сама Елизавета уточнила, что считает своего возлюбленного гением. Кстати, у пары подрастает общий сынишка Левушка. Вместе с мачехой и отцом живет также 17-летний Мартин. Первенца Илье Изяславичу подарила Ирина Лобачева.

«Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях!» — отметила Лиза, поздравляя хореографа с днем рождения. «Спасибо жизнь моя… моя бесконечность…» — трогательно обратился к актрисе ее муж-именинник.

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