«Какое тело!»: Рудова «оторвалась» на танцполе, показав рельефные линии секси-фигуры

Накануне Наталья Рудова отметилась на премьере новогодней премьеры «Свингеры», где она сыграла одну из главных ролей. В широком прокате фильм можно будет посмотреть с 6 января.

После этого актриса отметилась на вечеринке. Блондинка повеселилась на танцполе, блеснув своей точеной фигурой. Наталья надела кроп-топ и «рваные» джинсы с низкой посадкой и не стеснялась в движениях. Кадрами с тусовки она поделилась в своем инстаграме.

«Шикарная! Какое тело! У-у-у, хороша. Классная какая! Всегда прекрасна! Потрясающая фигура!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудова отметила свой 38-й день рождения. Актриса не замужем и тщательно скрывает личную жизнь от посторонних.

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