«А у меня на голове был борщ»: Кудрявцева рассказала о своем детстве

В этом году телеведущая отметила свое 50-летие.

На днях Лера Кудрявцева побывала на первом детском утреннике своей дочки Маши. В этом году трехлетняя наследница впервые пошла в детский сад. Кадрами с мероприятия телеведущая поделилась со своими фанатами в инстаграме, заодно вспомнив свое детство.

«Вы помните себя в саду? Какие воспоминания? Я категорически отказывалась есть и однажды Мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы. Это было в СССР и я вот с ужасом представляю, если бы это случилось в наше время», — написала Кудрявцева.

Напомним, дочь Машу Кудрявцева родила хоккеисту Игорю Макарову. Также у звездной блондинки есть 31-летний сын Жан от барабанщика Сергея Ленюка.

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