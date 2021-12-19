Одна другой по плечо: Ольга Бузова в розовом костюмчике и с хвостиком набекрень устроила с Валей Карнавал танцы

Ольга Бузова записала ролик для TikTok с Валей Карнавал. Обе звезды нарядились в стиле модниц из 90-х.

Экс-ведущая «Дома-2» примерила розовый спортивный костюмчик с поясной сумкой, крупной золотой цепью и ювелирными часами, а блогерша черный «адик» с белой бейсболкой.

Блондинка и брюнетка отожгли под новогоднюю песню Ольги Бузовой «Не твоя игрушка». При этом Валя Карнавал доставала артистке только до плеча.

Некоторые фолловеры заметили этот момент и отметились в комментариях.

«Как мама с дочкой», «Валя такая маленькая по сравнению с Олей», «Такие разные, но такие одинаковые», «Штепсель и Тарапунька», — написали пользователи Сети.

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