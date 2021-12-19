«Обсуждали свадьбу»: невестка Валерии объяснила, почему вышла замуж на четвертом месяце беременности

Лиана и Арсений Шульгин подарили артистке внучку в начале этого года.

В прошлом году младший сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Пышная свадьба прошла в начале сентября, а ее гости заметили округлившийся животик у невесты. Спустя всего несколько месяцев молодожены отправились в роддом, а 1 января 2021-го Валерия впервые стала бабушкой.

В своем инстаграме Лиана объяснила фолловерам, почему вышла замуж, будучи беременной.

«Когда мы были на отдыхе, уже обсуждали свадьбу. После приезда началась пандемия. Через несколько месяцев решили: хотим ребенка! У нас получилось. Сеня сделал мне предложение и сказал, что сильно меня любит и не оставит меня без сказки», — разоткровенничалась Шульгина.

Напомним, Лиана и Арсений выбрали необычное имя доя своей дочери, назвав ее Селин.

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