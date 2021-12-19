«Никак с Аллой Борисовной»: Рубальская призналась, что не общается с Пугачевой

Поэтесса Лариса Рубальская, как выяснилось, и слышать не хочет о певице Алле Пугачевой, которой она в свое время подарила свои знаменитые песни «Доченька» и «Живи спокойно, страна». Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю. Я людей никогда не загружаю своим состоянием и настроением». Лариса Рубальская

Как отметила Лариса Рубальская, она иногда переживает, но делает это чаще сама в себе. «И тревогу, и печаль скрываю. Не хочу на людей все выплескивать. Веду веселый неунывающий образ жизни», — сказала Лариса Рубальская.

Напомним, что Лариса Рубальская, по слухам, сильно обиделась на Аллу Пугачеву. Поэтесса как-то принесла Примадонне новые песни, но та даже не удостоила подругу личной аудиенции.

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