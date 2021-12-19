Ну как еще себя подать? Новая пассия Тимати завернулась в секси-тряпицу с дырой на животе, раскинув ноги на ламборгини

Юная пассия Тимати неплохо проводит время во время пандемии. Недавно 19-летняя Саша Дони отдохнула с рэпером на Мальдивах, потом улетела в Австрию. А сейчас отправилась в Дубай с подругой.
Здесь она покоряет пространство на желтой ламборгини, активно позируя с авто в Сети. Некоторые ее подписчики в Instagram считают, что так блондинка пытается привлечь к себе внимание возлюбленного.
«Тимати приманивает», «Для Тимати старается», «А Тимати это нравится?» — пишут пользователи Сети.
На последнем снимке в ее микроблоге, она уселась прямо на крышу роскошного авто, раскинув ноги. При этом одежда на Саше Дони оказалась максимально сексуальной с огромным вырезом на животе и декольте, демонстрирующими ее прелести.
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