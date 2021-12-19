«Корикову мы всегда воспринимали как девочку из ПТУ»: бывшая студентка Соловьева – об актрисе

Звезда «Бедной Насти» всегда была на особом счету у режиссера.

Бывшая студентка покойного режиссера Сергея Соловьева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о его особом отношении к звезде «Бедной Насти» Елене Кориковой.

По словам бывшей студентки, когда Елена Корикова забеременела, то режиссер едва не выгнал с курса Дмитрия Рощина — отца ее ребенка, ныне священника. Тот отказался от сына и до сих пор отрицает отцовство.

Не так давно Корикова в память о Соловьеве разметила в соцсетях фото их курса. Там запечатлены и сама Корикова, иРощин, и Соловьев.

«Она стоит на фотографии подмышкой у Соловьева. А сама тянется к Рощину. Такова ее судьба. Корикову мы всегда воспринимали как девочку из ПТУ. И никуда от этого было не деться». Бывшая студентка Сергея Соловьева

Напомним, что Дмитрий Рощин официально не признает своего сына от Елены Кориковой. При этом не так давно он обмолвился, что у него все-таки восемь детей, а не семь.

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