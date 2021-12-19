«Может быть, чувства начались на площадке»: бывшая студентка Соловьева – о его романе с Друбич

Как отметила близкая подруга режиссера, он всегда ответственно относился к женщинам.

Бывшая студентка покойного режиссера Сергея Соловьева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали его романа с третьей женой актрисой Татьяной Друбич.

«Может быть, чувства у них начались еще на площадке. Это не было так открыто, чтобы это стало достоянием. Мы всегда были уверены в его порядочности. Не то что там половой, сексуальной. Человеческой и мужской порядочности». Бывшая студентка Сергея Соловьева

По словам бывшей студентки, Сергей Соловьев всегда очень ответственно относился к женщинам. «Вот такое детское пионерлагерское отношение у него осталось до самого конца. Поэтому с ним до самого конца осталась Таня Друбич. И сейчас она его провожает. И все, что она сделала — поминки, проводы — это все сделала она. Во имя их любви», — заметила бывшая студентка.

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Напомним, что, по слухам, Сергей Соловьев и Татьяна Друбич начали встречаться, когда актрисе было 14 лет, а режиссеру – 28. Ради нее он оставил вторую жену.

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