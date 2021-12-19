«Я со своей дочкой виртуально познакомилась»: Королева никогда не видела внебрачную наследницу

При этом ранее в Сети были фотографии и записи, где она держит ребенка на руках.

Певица Наташа Королева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ огорошила странным заявлением. На вопрос журналиста, познакомилась ли она со своей внебрачной дочерью Наташа Королева дала странный ответ.

«Я со своей дочкой только виртуально познакомилась». Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, для нее семья всегда на первом месте. «Если стоит выбор семья или работа, то я всегда отдаю предпочтение семье», — заметила Королева.

Ранее Наташа Королева рассказывала о своей внебрачной дочери. Девочка живет в Майами. Ее выносила суррогатная мать. Воспитывает ребенка друг-гей исполнительницы. При этом в Сети ранее были записи, на которых Наташа Королева держит ребенка на руках. Часть пользователей до сих пор уверены, что певица выдумал историю о внебрачной дочке.

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