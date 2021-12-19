Лобода в Нью-Йорке: ролик сингла «ЗанесLO» появился на небоскребе Times Square

В начале декабря Светлана Лобода презентовала уже сингл «ЗанесLO», который практически моментально занял вершины всех чартов. С мнением зрителей согласилась и звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment. В результате ролик певицы появился в центральной части Манхеттена в Нью-Йорке – на небоскребе Times Square.

«ЗанесLO на Times Square!» — написала Лобода тем временем в своем инстаграме.

Напомним, невероятную популярность Светлана Лобода получила после выхода песен «К черту любовь» и «Твои глаза».

К слову, недавно Лобода, которая старается хранить свою личную жизнь в секрете, рассказала, что счастлива в отношениях с мужчиной, которому готова родить сыновей. Имени его артистка не называет.

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