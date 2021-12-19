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Наташа Королева озвучила сумму, которую заработала на видеопоздравлениях для поклонников

По словам исполнительницы, все деньги она отдает на благотворительность.

Наташа Королева озвучила сумму, которую заработала на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Певица Наташа Королева стала активно зарабатывать на видеопоздравлениях. Они пользуются бешеной популярностью. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«У меня порой бывает в день по двадцать поздравлений. И надо все еще сделать к определенному числу. Миллион рублей я точно уже на этом заработала. Но я все деньги отдаю на благотворительность».

Наташа Королева

Отметим, что тридцатисекундное поздравление по видео Наташи Королевой стоит пять тысяч рублей. В дуэте с мужем Тарзаном — 15 тысяч рублей. Певица может и просто поболтать за жизнь за 30 тысяч рублей.

Заметим, что Наташа Королева может провести и 35-минутную онлайн-дискотеку. Она будет стоить 350 тысяч рублей.

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