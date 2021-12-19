«Несмотря на гневные заявления мадам Захаровой»: Варшавер прокомментировал заявление дочери великого режиссера

Марк Варшавер более двух лет руководит «Ленкомом».

На днях дочь покойного Марка Захарова – Александра Марковна высказалась в адрес нынешнего руководителя «Ленкома» Марка Варшавера. По ее словам, отец никогда не испытывал потребности в дружбе с Варшавером. А с его приходом к театр он стал похож на антрепризу.

Варшавер молчать не стал.

«Я был и остаюсь другом Захарова, несмотря на гневные заявления мадам Захаровой. Есть видео, где Марк Анатольевич называет меня лучшим другом. Для меня Марк Захаров был больше чем другом, — он был родственником. Я верой и правдой служил этому великому режиссеру», — цитирует Варшавера News.ru.

Также театральный деятель отметил, что Александра Захарова задействована в трех постановках. А в будущем он может предложить ей роль Берты — матери Менахема в «Поминальной молитве», во второй состав к актрисе Нине Горшковой.

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