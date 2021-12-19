«Я настаивала»: богатый муж Маши Распутиной разводится с женой

В последнее время имя Маши Распутиной как никогда на слуху. Скандал с младшей дочкой Марией, которая недавно появилась в студии ток-шоу, вскрыл семейные драмы артистки.

Выяснилось, что Распутина 23 года живет с миллионером Виктором Захаровым в неофициальном браке. Он до сих пор женат на Елене Захаровой.

«Это по документации так. На самом деле, в 1999-м году мы обвенчались. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все… Живешь и живешь. Я настаивала, но он говорил: пока нет возможности» , — рассказала Распутина Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Теперь же стало известно, что Виктор Захаров разводится с женой.

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Напомним, дочь Распутиной и Захарова больше месяца назад ушла из дома и забросила учебу. О ее местонахождении артистка не знает. Известно только, что Мария зарабатывает на жизнь участием в ток-шоу.

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