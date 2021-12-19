«Наряд для мужа я уже нашла»: Ольга Бузова заинтриговала фанатов, заговорив о личной жизни

На днях Ольга Бузова отметилась на премьере новогодней комедии «Елки-8», где сыграла одну из главных ролей. на красной дорожке поющая ведущая позировала с огромным бантом на голове, заодно ответила на вопросы журналистов.

Как обычно, главной темой стала личная жизнь 35-летней блондинки.

«Мы с девочками шутили, что наряд для мужа я уже нашла — осталось мужа найти. С этим проблема, потому что на девять девчонок по статистике — сколько? — семь ребят, а может быть, пять. Или вообще нет», — цитирует Бузову «Комсомольская правда».

Напомним, в начале этого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давой. Пара встречалась более года. После этого поющая ведущая еще не устроила личную жизнь, хот недавно признавалась, что уже готова стать матерью.

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