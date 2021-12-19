Изысканный образ: Стриженова в струящемся платье с рукавами в пол предстала в Кремле

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она может похвастаться не только тем, что ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет», но и дружной семьей.

Артистка счастлива в браке с Александром Стриженовым. Они вырастили дочек: Александру и Анастасию. Свободное время телеведущая часто проводит с внуком Петром. Накануне она водила его на хоккей.

Однако декабрь из года в год становится самым насыщенным месяцем. Так и Стриженова не только отправляется на съемки, но и ведет праздничные мероприятия. На этот раз она приняла участие в концерте, который был посвящен 60-летию Кремлевского дворца.

На главной сцене страны выступили многие звезды, в том числе Валерия. Телеведущая для такого случая облачилась в струящееся платье в пол с царскими длинными рукавами с разрезами.

Образ скрыл недостатки ее фигуры. Платье сшила сестра Екатерины Виктория Андреянова, которая является дизайнером. Не удивительно, что Стриженова получила много комплиментов.

«Какая роскошная», «Как же вам идет белый цвет», «Екатерина, вы просто красавица», «Время над вами не властно», «Ну что за дива», «Платье по-настоящему волшебное», «Очень удачный образ», «Вы идеально вписались в интерьер», «Украшение любого праздника», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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