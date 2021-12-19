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Изысканный образ: Стриженова в струящемся платье с рукавами в пол предстала в Кремле

53-летняя телеведущая выбрала наряд своей сестры Виктории Андреяновой для особого вечера.

Изысканный образ: Стриженова в струящемся платье с рукавами в пол предстала в Кремле
Екатерина Стриженова. Фото: Globallookpress.com

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она может похвастаться не только тем, что ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет», но и дружной семьей.

Артистка счастлива в браке с Александром Стриженовым. Они вырастили дочек: Александру и Анастасию. Свободное время телеведущая часто проводит с внуком Петром. Накануне она водила его на хоккей.

Однако декабрь из года в год становится самым насыщенным месяцем. Так и Стриженова не только отправляется на съемки, но и ведет праздничные мероприятия. На этот раз она приняла участие в концерте, который был посвящен 60-летию Кремлевского дворца.

На главной сцене страны выступили многие звезды, в том числе Валерия. Телеведущая для такого случая облачилась в струящееся платье в пол с царскими длинными рукавами с разрезами.

Образ скрыл недостатки ее фигуры. Платье сшила сестра Екатерины Виктория Андреянова, которая является дизайнером. Не удивительно, что Стриженова получила много комплиментов.

Стриженова
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

«Какая роскошная», «Как же вам идет белый цвет», «Екатерина, вы просто красавица», «Время над вами не властно», «Ну что за дива», «Платье по-настоящему волшебное», «Очень удачный образ», «Вы идеально вписались в интерьер», «Украшение любого праздника», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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