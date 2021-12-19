«Они обручены, но не женаты»: Наташа Королева против невестки-стриптизерши

19-летний Архип Глушко еще в прошлом году привел в дом артистки свою избранницу.

Единственный сын Наташи Королевой и Тарзана – 19-летний Архип Глушко обручился с Мелиссой Фокс. В прошлом девушка была стриптизершей, работала в московских клубах, а не так давно Королева устроила ее работать визажистом. Тем не менее, она пока против свадьбы сына.

«Она не невестка, сын — холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете, и слава Богу! У него есть третий этаж — гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают, я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына», — сообщила Наташа Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Добавим, Архип изучает японистику в Высшей школе экономики, но в последнее время все чаще появляется со звездной мамой на сцене и уже подумывает о смене деятельности. Но этот факт расстраивает Королеву. По ее мнению, лингвистом быть надежнее, чем артистом.

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