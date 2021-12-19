Зажигательный танец: Клава Кока повиляла бедрами в «полуплатье», эффектно прижимаясь к Александру Ревве

Клава Кока и Александр Ревва задумали выпустить совместный трек. И у них это получилось. Поклонники блондинки и шоумена уже вовсю наслаждаются их песней под названием «Хочешь».

В своем инстаграме Ревва поделился кадрами, на которых зажигательно станцевал с Клавой. Артистка нарядилась в яркое платье с разрезами на бедре.

«Крутое платье! Какие классные! Вау! Эффектно», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Клава Кока выпускает треки один за другим, которые буквально взрывают все музыкальные чарты. А ведь еще несколько лет назад она не смогла пройти кастинг в одном из популярных певческих конкурсов «Главная сцена».

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