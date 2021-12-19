«Раздобрела»: пополневшая Бузова в белоснежном платье с перьями засветила прелести на публике

Телеведущая для съемок шоу «Х-Фактор» выбрала женственный наряд. Однако с ней произошел конфуз.

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что творческий пусть у нее был сложный. Однако бывшая звезда «Дома-2» давно привыкла к критике.

Она делает все, чтобы удивлять публику. В этом году артистка снялась в новом проекте и даже приняла участие в голливудском фильме. А вот на днях телеведущая появилась на премьере фильма «Елки-8», где отметилась в шубке и с бантом на голове.

Для Бузовой образы очень важны, поэтому к каждому выходу в свет она относится с особой важностью. За последние недели артистка поправилась, но она старается одеваться женственно.

9 декабря артистка приехала в Минск на съемки шоу «Х-Фактор», в котором является наставницей. Примечательно, что на этот раз она облачилась в белоснежное силуэтное платье с перьями и разрезом. Ее руки и волосы украшали кристаллы.

Ольга покрасовалась у зеркала, а потом отправилась подбадривать своего подопечного перед выступлением. Однако наряд не только подчеркнул ее живот, но и поставил ее в конфузную ситуацию.

Когда она широко ставила ноги, то публике были видны ее прелести и нижнее белье. А вот во время эфира Бузова повздорила с Сергеем Соседовым, который отказался комментировать выступление Никиты Белько.

Поклонники стали бурно обсуждать образ артистки. Многие посчитали, что наряд ей просто был не по размеру. «Какая голливудская ива», «Очень красивое платье», «Оль, ты в положении? Такой живот», «Раздобрела», «Формы прям не скрываешь», «Разрез такой, что ножки нельзя расставлять! Ну Оля», «Наряд красивый, но не самый удачный», «Пельмешки видны, которые ночью ела», — прокомментировали кадры подписчики.

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