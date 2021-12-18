«Счастлива»: Барановская в белом пальто оверсайз и сапогах-трубах предстала с сыном в пустыне

Телеведущая снова отправилась в поездку. Она поделилась завораживающими кадрами из Иордании.

Юлия Барановская является телеведущей. Она уже длительное время работает на телевидение и ведет передачу «Мужское/Женское». Примечательно, что Юлия успевает строить карьеру и заниматься детьми.

После расставания Андреем Аршавиным она сама воспитывает наследников. Несмотря на то, что в последнее время телеведущая часто выходит в свет, она успела нарядить елку с наследниками.

А 18 декабря Юлия вновь отправилась в поездку. Ей компанию составил старший сын Артем. Также вновь ее сопровождал визажист Юрий Столяров.

После длительного перелета телеведущая оказалась в пустыне. Она призналась, что была вернуться в этим места. По всей видимости, звезда снова оказалась в Иордании. Барановская облачилась в монохромный образ. Белое пальто оверсайз с карманами и сапоги-трубы, гармонировали с брюками и свитером.

Телеведущая гуляла по пустыне и выбирала яркие локации вместе со своим сыном. В итоге они встретили закат в этом необычном месте.

«Нереально красиво», — отметил Столяров. «Закат в пустыне! Счастлива сюда вернуться», — призналась многодетная мама.

«Молодец девочка! Миллион раз!», «Юлия, шикарная», «Какая природа необычная. Очень вдохновляет», «Потрясающий вид, идеальное место для вдохновения», «Невероятно красиво! Смелая Юля!», «Какой роскошный белый наряд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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