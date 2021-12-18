Новое признание Елены Прокловой: «Были мужчины, которые мне мстили враньем и подставами»

Новым героем «Секрета на миллион» стала Маша Распутина. Певица рассказала о семейных драмах. Например, ее младшая дочь Маша ходит по ток-шоу и выливает грязь на родителей. А все из-за того, что девочка сильно избалована – так объясняет это артистка.

Кроме того, Маша заявила, что к ней домогается сводный 40летний брат Роман – сын мужа от первого брака. Однако тот все отрицает. В общем, Санта-Барбара…

Поддержать подругу в программу пришла Елена Проклова. Без очередных признаний и тут не обошлось.

«Мне встречалось много мужчин оскорбленных несоответствием моего поведения! И они мне мстили за это враньем, подставами, наговорами», — отметила актриса.

Напомним, этой весной 68-летняя Елена Проклова призналась, что в юности к ней приставал известный актер и режиссер. Поклонники артистки, сопоставив факты и ранние ее высказывания, сделали вывод — к интиму звезду склонял Олег Табаков, который умер в 2018-м.

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