Пасынок Распутиной: «Дочь Маши пишет Листерману, чтоб тот нашел ей «папика»

21-летняя дочь Маши Распутиной тоже Маша заявила в одном из скандальных ток-шоу о домогательствах со стороны сводного брата Романа. Якобы 40-летний сын ее отца от первого брака несколько раз принуждал ее к сексу. Однако Роман утверждает обратное.

«Она меня постоянно соблазняла, целовалась, предлагала девственность свою за деньги. Петру Листерману пишет, чтобы он нашел ей «папика», — говорит Роман.

Маша сейчас ничем не занимается, она просто ходит по шоу и выливает грязь на свою семью. Девушка признается, что обожает красивую жизнь. Питается она в ресторанах.

Кстати, Маша недовольна, что родители дают ей в месяц всего 150 тысяч. Она требует с них минимум один миллион на содержание.

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