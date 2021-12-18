«Проведут Рождество раздельно»: жена Криса Нота отреагировала на обвинения актера в насилии

Тара Уилсон не знала, что муж может быть замешан с домогательствах. Она тяжело восприняла эту новость.

Крис Нот для многих женщин стал «мужчиной мечты». Именно такого героя он воплотил в персонаже Мистер Биг в знаменитом сериале с Сарой Джессикой Паркер. Недавно впервые за минувшие годы вышел новый сезон.

Но на фоне ажиотажа с выходом новый серий, актер угодил в центр скандала. Сразу две женщины обвинили его в насилии. И хоть инциденты произошли в 2004 году и в 2015-м, истории потенциальных жертв стали резонансными.

Накануне еще одна женщина рассказала о домогательствах со стороны Нота. Примечательно, что сам актер утверждает, что у него были связи с этими дамами, но по обоюдному согласию.

Но на фоне произошедшего у него разладились отношения с женой Тарой Уилсон. Они вместе уже больше 20 лет. Однако она была шокирована случившемся. Тара теперь даже намерена уехать с детьми и отмечать Рождество отдельно от супруга.

«Мы установили, что его жена не знала», — сказал инсайдер. «Во всяком случае, он виновен в этом. Она в Лос-Анджелесе и очень расстроена… у нее не все хорошо. Они планировали провести Рождество вместе, но теперь это неизвестно», — цитирует свой источник The US Sun.

Отметим, у супругов двое сыновей: 13-летний Орион и Китс, которому всего чуть больше года.

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