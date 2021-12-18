Постройневшая Кети Топурия предстала в мерцающем корсете и брюках в пол небесного цвета

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она больше 15 лет назад стала солисткой группы «А’Студио». В свое время ее поддержала сама Алла Пугачева. Теперь ее армия поклонников неустанно растет.

Она успевает строить карьеру и быть мамой. У артистки подрастают дочка Оливия от первого брака и сын Адам, который родился почти год назад. Недавно дома звезда нарядила елку для наследников.

Однако в декабре Кети едва успевает отдыхать. Она регулярно выступает и ездит на съемки. При этом ее наряды всегда яркие и запоминающиеся. Если накануне она предстала на новогодних съемках в изумрудном платье с разрезом, то для фотосессии с группой певица выбрала сверкающий корсет и брюки в пол небесного цвета. В интервью Топурия признавалась, что наконец-то вернулась в форму после родов.

Наряд визуально сделал ее еще стройнее и выше. Артистка представила новый хит «Мосты». Примечательно, что ее поддержали многие коллеги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие отметили, что следят ее образами. «Превосходный стиль», «Ну какая красотка», «У вас идеальные луки», «Вы просто крутые», «Как всегда, стиль топчик», «Ох, этот корсет просто идеален для Новогода», «Ваши ноги просто бесконечные», «Вы просто бесподобны», «Трек крутой, а вы богиня», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.