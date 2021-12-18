«Месяц ее не видела»: 21-летняя дочь Маши Распутиной сбежала из дома ради участия в скандальных шоу

У Маши Распутиной сложные отношения с 21-летней дочкой Марией Захаровой. Девушку, по словам артистки, чрезмерно баловали и у нее стерлись все грани.

Маша повадилась ходить на различные ток-шоу и выливать грязь на свою семью. Сейчас она живет в неизвестном отеле, которые ей сняли телевизионщики.

«Я месяц ее уже не видела. Работники ТВ ее поселили в гостинице и таскают на шоу. Она и рада. Живет на гонорары, которые ей платят за участие», — добавила артистка.

21-летняя Маша Захарова не скрывает, что любит дорогие рестораны и клубы. Девушка призналась журналистам, что ей не хватает 150 тысяч рублей в месяц, которые ей дают родители. Она потребовала с них минимум один миллион рублей на свое содержание.

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