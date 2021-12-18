Дочь Распутиной пожаловалась, что ей не хватает 150 тысяч рублей в месяц

Младшая дочь певицы Маши Распутиной сейчас популярнее, чем ее мама. 21-летняя Маша Захарова ходит по телеканалам, раздает интервью и делится с журналистами своими мечтами и планами.

«Планирую сдать на права, но пока руки не доходят. Хочу отдельно жить от родителей, но почему-то мне до сих пор они не купили квартиру», — заявила она.

Девушка не скрывает, что любит дорогие рестораны и клубы.

«Обычно по вечерам я либо в кафе хожу, либо в кино. Обожаю норковые шубы», — добавила Маша.

Кроме того, девушка пожаловалась, что ей катастрофически не хватает 150 тысяч рублей, которые родители выдает ей в месяц. Она требует от них минимум один миллион в месяц.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.