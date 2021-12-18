Изящность и стиль: Брежнева щегольнула в корсете и белоснежном костюме с брюками палаццо

Вера Брежнева уже давно строит сольную карьеру. Она не скрывает, что часто вспоминает, как выступала с группой «ВИА-Гра». Примечательно, что с тех пор артистка почти не изменилась. В свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Более того, певица умело подбирает себе женственные образы. На днях она отметилась в Киеве, где на гала-вечер пришла в черном наряде и балаклаве в стразах.

А так как приближается Новый год, Вера активно готовится к празднику. Она снялась в фотосессии, где предстала в лаконичном и элегантном наряде. Певица позировала в белоснежном костюме с брюками палаццо. Образ дополнял корсет чашечками в виде ракушек. Наряд подчеркнул ее стройность. Брежнева позировала перед камерой, демонстрируя всю красоту образа. Костюм оттенил цвет ее кожи.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит жена Константина Меладзе. Она впечатлила поклонников своим чувством стиля.

«Как мне нравится этот образ», «Такая вы красотка», «Как только налюбоваться», «Сразу видно стиль», «Вот это блондиночка», «Роскошный белый костюм», «Как же вам все это идет», «Просто круто, глаз не оторвать», «Вам все идет, так не честно», «Хорошо», «Идеальный лук», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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