Хит сезона: Собчак в стеганом пуховике пудрового цвета и меховых ботинках вышла на променад

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Телеведущая не только ведет передачи, но и снимает свои шоу.

Она берет интервью у селебрити. Примечательно, что блондинка регулярно посещает светские рауты. Она часто облачается в яркие платья или костюмы с необычным фасоном. Зимой ей тоже удается выглядеть броско.

Недавно Собчак похвасталась белоснежным пуховиком-баллоном. Она привыкла чувствовать себя уютно в своих образах. А так как в Москве уже выпал пышный снег, она решила прогуляться. При этом телеведущая похвасталась обновками.

Блондинка сначала покрасовалась в алом спортивном костюме и вязаной шапке цвета крем-блюле. А потом Ксения одела такой же костюм в белом цвете и стеганый длинный пуховик пудрового оттенка. Образ дополнили ботинки с мехом в тон.

Телеведущая предстала среди снежных пейзажей в своим зимнем аутфите. Она не побоялась предстать без макияжа.

«С наступающим Новым годом, друзья! Празднуйте от души! Ведь правда, уже надоели эти банальные свитера с Оленями, а откуда-то брать Новогоднее настроение нужно. Мне как всегда хотелось сделать что-то уникальное», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Принт бомба», «Отличные цвета», «Как мне нравится ваш пуховик», «Такая вы крутая без макияжа», «Обожаю вас юмор», «Ксения, какая вы уютная», «Просто шик», «В таком наряде не замерзнешь», «Ну просто бомбически», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, стеганые пуховики стали хитом сезона. Многие модницы их носят.

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