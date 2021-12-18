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«Все развалилось»: фавориты «Ледникового периода» Волосожар и Федотов упали на льду

Что-то пошло не так.

«Все развалилось»: фавориты «Ледникового периода» Волосожар и Федотов упали на льду
Татьяна Волосожар и Федор Федотов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Татьяна Волосожар и Федор Федотов в новом выпуске «Ледникового периода» решили отдохнуть от трагедий и страстей, и показали смешной номер про прием у невролога.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Во время одной из поддержек явные фавориты ледового шоу упали.

«Конечно, из-за этого все развалилось, — расстроился Илья Авербух. – Но потом собрались, молодцы».

Татьяна Волосожар и Федор Федотов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар и Федор Федотов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

«Когда ошибались другие пары, я всегда выдавал им бонус. Сегодня я использую этот козырь для своей жены, — разволновался Максим Траньков. – Вы скажете: я подсуживаю. Да, я подсуживаю!»

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