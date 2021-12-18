Бывший муж Климовой посадил на поводок партнершу по «Ледниковому периоду»

В новом выпуске «Ледникового периода» актер Гела Месхи большую часть выступления держал свою партнершу Яну Хохлову на поводке в буквальном смысле.

Резиновая лента между фигуристами символизировала неразрывную связь влюбленных.

«Номер – выстрел в сердце! – похвалила Алла Сигалова. – Как сошлись две личности, какая между ними гармония, накал, и как сложно это технически. Я счастлива!»

Роман Костомаров заявил, что Яна Хохлова – потрясающая спортсменка. По его словам, человеку достаточно просто встать на коньки, и она сделает из него фигуриста.

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