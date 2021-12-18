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«Симба Олегович. Все счастливы»: Газманов представил нового члена своей семьи

Музыкант показал, кто теперь живет в их доме.

«Симба Олегович. Все счастливы»: Газманов представил нового члена своей семьи
Олег Газманов. Фото: Globallookpress.com

Певец Олег Газманов в Instagram показал щенка, которого подарил своей дочери Марианне на ее 18-летие.

«На 18-летие мы подарили Марианне щенка! Она назвала его Симба! Встречайте нового члена нашей семьи! Симба Олегович Газманов! Все счастливы».

Олег Газманов

На кадрах записи Олег Газманов произносит: «Это Симба! Меня зовут Симба. Я ваш король. Царь зверей. Симба».

Напомним, что дочь Марианна родилась у Олега Газманова в браке со второй женой Мариной Муравьевой. Праздник Марианна отмечала 16 декабря.

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