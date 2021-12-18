«Симба Олегович. Все счастливы»: Газманов представил нового члена своей семьи

Музыкант показал, кто теперь живет в их доме.

Певец Олег Газманов в Instagram показал щенка, которого подарил своей дочери Марианне на ее 18-летие.

«На 18-летие мы подарили Марианне щенка! Она назвала его Симба! Встречайте нового члена нашей семьи! Симба Олегович Газманов! Все счастливы». Олег Газманов

На кадрах записи Олег Газманов произносит: «Это Симба! Меня зовут Симба. Я ваш король. Царь зверей. Симба».

больше по теме 17-летняя дочка Олега Газманова в алом платье сразила своей красотой на балу дебютанток Марианна удостоилась чести вальсировать на балу.

Напомним, что дочь Марианна родилась у Олега Газманова в браке со второй женой Мариной Муравьевой. Праздник Марианна отмечала 16 декабря.

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