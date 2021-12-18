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Татьяна Тарасова: «Я раньше и подумать не могла, что поставлю Бородиной 6.0»

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в новом выпуске показали страсть.

Татьяна Тарасова: «Я раньше и подумать не могла, что поставлю Бородиной 6.0»
Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

В одиннадцатом выпуске «Ледникового периода» Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина показали любовную страсть под песню итальянского певца Michele Bravi. У некоторых членов жюри задело струны в душе.

«Это номер про жизнь. Спасибо за трогательность», — отметил Алексей Ягудин.

Однако Илья Авербух заметил, что в некоторых моментах ведущая «Дома-2» снова поторопилась. Он сказал ей об этом сразу после выступления.

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

«Но сложные коньковые вещи ты сделала, поддержку хорошо показала», — заметил Авербух.

Татьяна Тарасова в этот раз поставила ребятам за артистизм наивысший балл. Тренер заявила, что Ксения подросла по сравнению с прошлыми выпуска.

«Сейчас, конечно, вопросов нет. Хорошее катание, разные поддержки. Мы видим, как на нашем проекте растут люди. Я раньше и подумать не могла, что поставлю Бородиной 6.0», — добавила она.

Кстати, некоторые поклонники заметили, как в конце номера Бородина сверкнула нижним бельем перед Дмитрием Соловьевым. «Ну и «орех», — пишут в Сети.

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

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