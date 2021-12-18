«Ура! Победа!»: дочь Ягудина выиграла золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram похвастался успехами своей младшей шестилетней дочери Мишель. Она выиграла золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике.
«Ура! Победа! У нашей Мишель Ягудиной золотая медаль».
«Умничка. Поздравляем. Ну какая она у вас все-таки милашка», «Медаль детей радует больше, чем своя. От души поздравляю», «Папина дочка, но похожа на маму», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что дочь Алексея Ягудина уже несколько лет занимается художественной гимнастикой. Мишель прекрасно себя чувствует на гимнастическом ковре.
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