Вышел из состава учредителей компании: Лепс перед разводом сделал жене шикарный подарок

Бракоразводный процесс с Анной Шаплыковой стартует уже 20 декабря.

Музыкант Григорий Лепс перед разводом сделал своей жене балерине Анне Шаплыковой поистине королевский подарок. Вместе со своим партнером по бизнесу Сайда Хусуевым он вышел состава учредителей компании, которая торгует ювелирными украшениями под брендом Григория Лепса.

В итоге единственным владельцем компании стала Анна Шаплыкова. Предприятие, если внимательно изучить бухгалтерскую отчетность, довольно успешное. К примеру, в 2020 году выручка ООО составила 18 миллионов рублей, а чистая прибыль — 3,2 миллиона.

Надо сказать, что Анна Шаплыкова после развода останется при деле. И, конечно, при деньгах. Компания торгует цепями, кольцами, браслетами и подвесками. Все изделия дизайнерские и созданы ограниченным тиражом. Цены достаточно серьезные.

Напомним, что у Анны Шаплыковой и Григория Лепса трое общих детей. Эксперты уже оценили стоимость недвижимости музыканта. По предварительным данным, это примерно миллиард рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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