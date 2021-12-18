Сама изящность: постройневшая Пегова в черном мини-платье и туфельках появилась на красной дорожке

Актриса посетила премьеру фильма «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым. Она подчеркнула свою фигуру монохромный луком.

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных картин, включая сериал «Акушерка». Более того, Ирина регулярно участвует в телевизионных шоу.

Несмотря на то, что артистка обладает нестандартной фигурой, она демонстрирует пластичность и многочисленные таланты. После участия в «Ледниковом периоде» блондинка похудела. Теперь она одевается еще более женственно.

17 декабря в Москве состоялась премьера комедии «Свингеры». В этом фильме она сыграла с Дмитрием Нагиевым. Для красной дорожки актриса выбрала монохромный лук. Она предстала в черном мини-платье с юбкой-солнце и темных колготках.

Наряд дополняли туфли на устойчивом каблуке. Ирина подчеркнула свою талию и стройные ноги. Она сделала укладку с локонами и неброский макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие признались, что не сразу ее узнали. Пегова получила массу комплиментов.

«Красота неописуемая», «Шикарно! Ну какая это особа? Дама светского общества», «Как вам это идет это платье. Невероятно красивая», «Ирина, вы просто восхитительны! Как сейчас принято говорить», «Шикарная красотка. Ириночка изумительная прекрасная», «Ирина, как же вам это все идет!», «Какая красавица! Как вам идет эта прическа и платье», «Как же ты мне нравишься, а! Вы очень хорошенькая», «Ох, какое платье потрясающее, и очень идет», — прокомментировали пользователи Сети.

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