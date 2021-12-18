«Все средства хороши»: Бородина ответила на критику своего участия в «Ледниковом периоде»

Ксению на проекте часто спасают поклонники, которых у нее миллионы.

Популярная телеведущая Ксения Бородина добралась до финала «Ледникового периода», несмотря на то, что это ее первый опыт катания на льду. Члены жюри и зрители нещадно критиковали 38-летнюю звезду, но и это ее не остановило.

Одна из главных претензий публики – это то, что шоувумен не стесняется агитировать зрителей голосовать за себя, используя свой мощный ресурс в виде 17 миллионов подписчиков в Instagram. В новом интервью Ксения прокомментировала этот спорный момент.

«Так как здесь все-таки состязание, то все средства хороши. Я не шла по головам, не делала никаких подстав, было честное голосование, где ты мог провести агитацию за себя. У меня была такая возможность, почему я не должна была ею воспользоваться?» — цитирует Бородину издание «Собеседник».

Даже травмы не заставили телеведущую покинуть проект. Она продолжила кататься, сломав ребро, потому что не хотела уходить из шоу. И к этому решению ее тоже подтолкнули многочисленные поклонники.

«Я решила для себя, что, несмотря на травмы, я буду идти вперед, если уж взялась, — пойду до конца. Тем более, меня столько людей поддерживали, спасали ни раз от ухода, было бы преступлением показать себя слабачкой», — отметила Ксения.

Она не скрывает, что вышла на лед, чтобы развеяться после развода с мужем. Но сейчас, когда Бородина стала получать высшие баллы от звезд фигурного катания, ее уже не остановить – ведущая зарядилась спортивным духом идти к победе, не взирая ни на какую критику.

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