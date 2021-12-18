Вдова Бориса Грачевского озвучила дату, когда на могиле ее мужа появится памятник

Режиссер ушел из жизни 14 января 2021 года.

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская озвучила день, когда на могиле ее мужа установят памятник. Это случится ровно через год после его ухода из жизни — 14 января 2022 года.

«Памятник Борису установят до годовщины? Или только летом?» — спросил один из пользователей.

«Открытие будет 14 января, скорее всего. Я сообщу на странице, когда и во сколько». Екатерина Белоцерковская

«Вам снится Борис? Простите», — спросил другой подписчик.

«Да, но уже не так часто, как раньше. Это лучшее время, когда он приходит во снах», — заметила Екатерина Белоцерковская.

Напомним, что на момент смерти Борису Грачевскому был 71 год. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

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