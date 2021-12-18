«Она для меня чертовски близкая»: Дмитриенко объяснил, почему не отдал песню «Бейби» Лепсу

По словам музыканта, он не может отпустить эту композицию.

Музыкант Ваня Дмитриенко в студии шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» объяснил, почему не может отдать певцу Григорию Лепсу свою песню «Бейби». Они исполняют ее вместе.

«У меня летом был дуэт с Григорием Лепсом на фестивале «Жара». Песню «Бейби» я написал очень давно. Мы познакомились с Лепсом на автопати. Я пел «Венеру-Юпитер». Мне многие артисты хлопали стоя. И тогда ко мне подошел Григорий Лепс и сказал, что я спел круто. Предложил заехать к нему». Ваня Дмитриенко

Как отметил Ваня Дмитриенко, он написал несколько песен для Лепса. «Он и «Бейби» хотел спеть один, но для меня она чертовски близкая. Я не могу отпустить эту песню. У меня была влюбленность. Песня посвящена девушке. Она, конечно, знает об этом. Я убедил дядю Гришу, что я тоже что-то стою. Для меня приятная честь спеть с ним композицию своего сочинения», — сказал Дмитриенко.

Напомним, что Ваня Дмитриенко прославился песней «Венера-Юпитер». Он один из самых известных молодых музыкантов в стране.

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