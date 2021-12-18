Нежная романтика: Стриженова в жилете цвета припыленной розы и блузе в горох предстала в студии

Принт «в горох» стал особенно популярен в начале этого года. Актуальность его не сбавляет оборотов. Все больше модниц примеряют самые разные наряды с таким рисунком. К их числу примкнула и Екатерина Стриженова.

В телевизионной студии звезда Первого канала появилась в блузе в горох с большим галстуком в виде банта. Наверх надела жилет оттенка припыленной розы. Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Все больше влюбляюсь в Вас! У Вас красота какая-то светлая, душевная… Вы красотка, нереальная просто. Все образы вам к лицу», — писали пользователи Сети.

Напомним, в апреле этого года Екатерина Стриженова отметила свой 53-й день рождения. Журналистике она посвятила более 30 лет своей жизни.

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