«Эффект слился в унитаз»: экс-муж Бородиной набросился на Собчак после ее очередного фильма

Бывший муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров посмотрел новый документальный фильм Ксении Собчак про инфоцыган в Сети и решил, что настал его звездный час. Мужчина напал на журналистку с разгромной критикой, записав видеообращение в ее адрес.

«Ксюх, вчера ровно 43 минуты с таким кайфом смотрел твой новый выпуск про инфоцыган. А затем 30 минут такую лажу! Произошла рассинхронизация звука. И весь твой эффект лютой разоблачительницы слился в унитаз», — бросился критиковать журналистку блогер.

Омаров показал, как выглядит та самая рассинхронизация – это когда звук опаздывает или опережает артикуляцию спикера на экране. И это ему показалось жутко непрофессиональным.

«Вы такие предсказуемые. А твои менеджеры так топорно приглашают. Ну кто придет за дрелью себе в голову. Откуда я знаю? Да на своем опыте изучил. Покажу как-нибудь свою двухмесячную переписку с ними после развода. Интересно, зачем они меня звали на интервью», — стал размышлять экс-муж Бородиной.

Омаров показал длительную переписку с представителем Собчак, который звал его на интервью после развода с Бородиной.

Результатом спича стала реклама собственного медиагентства, мол, все коллеги Собчак уже давно сотрудничают с ним. А Ксения Анатольевна почему-то экономит на качестве, хотя давно не бедствует финансово.

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