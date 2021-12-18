«Выясняем, в какой весовой категории»: Малькова определила младшего сына в спортивную секцию

Многодетная мама живет в Словении с тремя детьми.

Бывшая нового мужа Анастасии Макеевой – Светлана живет с тремя детьми в Словении. Она воспитывает дочь Аню и двух сыновей – Сашу и Акима. На днях художница отдала младшего ребенка в спортивную секцию. Аким выбрал дзюдо.

«Выясняем, в какой весовой категории», — написала Малькова.

Добавим, что единственная дочь Светланы и Романа – Аня также занимается спортом. 14-летняя дочь Мальковых добивается успехов в спортивной гимнастике.

К слову, бывшие супруги никак не могут решить вопросы с выплатой алиментов. Светлана утверждает, что Роман не платит их уже три месяца. Мальков говорит об обратном. По его словам, дети получают деньги и долгов у него нет.

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