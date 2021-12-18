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«Когда в комнату заходит жена»: Павел Воля рассказал, когда мужчина может заорать во время секса

Как отметил шоумен, представители сильного пола менее эмоциональные в постели.

«Когда в комнату заходит жена»: Павел Воля рассказал, когда мужчина может заорать во время секса
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в сольном концерте на Comedy Club в эфире ТНТ назвал единственный случай, когда мужчина может закричать во время секса.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

«Во время секса мужчина может заорать только в одном случае. Это когда в комнату заходит жена».

Павел Воля

Как заявил Павел Воля, мужику если даже во время секса сведет ногу, то он не подаст вида. «Он будет продолжать, как египтянин на фреске. Исполнять это дальше, терпеть. Нельзя, держаться надо», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Павел Воля уже много лет счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей.

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