«Серьезный парень»: Павел Воля посмеялся над сексуальными утехами Артема Дзюбы

Как отметил шоумен, мужик может очень долго терпеть.

Шоумен Павел Воля в сольном концерте на Comedy Club в эфире ТНТ высмеял футболиста Артема Дзюбу.

«Как мужик себя ведет всю жизнь? Он терпит, терпит, терпит. А потом незнакомой бабе на и шлет член в директ. А он капитан сборной России по футболу, между прочим. Серьезный парень». Павел Воля

Как отметил Павел Воля, мужчинам нельзя радоваться. «Мужчинам запрещено даже во время секса проявлять эмоции. Ну не бывает, когда во время секса из-за стены ты слышишь мужчину. Ты никогда из-за стены не услышишь: «Вот как ты даешь, Наталья». Если ты слышишь: «Да, Алена, это лучший день в моей жизни!». Знай, это долбачу подарили PlayStation», — заявил Павел Воля.

Напомним, что в свое время широкое распространение получил ролик с Артемом Дзюбой, где он самоудовлетворяется. Игрок теперь постоянно подвергается шуткам.

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