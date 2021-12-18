Оксана Федорова: как королева красоты стала певицей
Видео
Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео

Дубай, встречай: новая возлюбленная Тимати отметилась на курорте в кроп-майке и трикотажных велосипедках

Красавица Саша Дони умеет подчеркнуть фигуру модными вещами.

Дубай, встречай: новая возлюбленная Тимати отметилась на курорте в кроп-майке и трикотажных велосипедках
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Новая пассия Тимати, 19-летняя киевлянка Саша Дони, из Австрии отправилась прямиком в Дубай. Появится ли рядом с ней Тимати, пока неизвестно, но сама красотка уже вовсю отдыхает.

По прилете на курорт длинноногая красотка поспешила на автопрогулку по городу. Она облачилась в трикотажный комплект, состоящий из кроп-майки и велосипедок, который красиво подчеркнул ее фактурную фигуру.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Дони не только с ветерком прокатилась на ярко-желтом Lamborghini, а затем устроила фотосессию с ним. Она успела полежать на капоте, постоять на его фоне, посидеть за рулем.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

 

Тэги

Звездный стильНовости googleподруга ТиматиСаша Дони